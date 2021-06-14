Diyarbakır’da ’Facebook İstasyonu’ için girişimlere başlandı

Diyarbakır’da Facebook İstasyonu açılması için girişimlere başlandı.

Diyarbakır’da 2019 Eylül ayında Facebook, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) ve Habitat Derneğinin İstanbul’da faaliyete geçirdikleri topluluk merkezi ’Facebook İstasyonun’ uydu merkezlerinden biri Diyarbakır’da açılıyor. Online olarak gerçekleştirilen protokol imza töreni, Facebook Türkiye Kamu Politikaları Programları Müdürü Ece Başay ile birlikte Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Şeyhmus Ayhan, ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral’ın katılımıyla gerçekleşti. İstanbul’daki Facebook İstasyonundan sonra Samsun, Denizli, Kırklareli, Adana, Mersin, Van, Trabzon, Bursa, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Antalya’da protokolleri imzalanan ve Facebook’un Türkiye’deki en büyük yatırımlarından biri olarak görülen topluluk merkezlerinin sonuncusu olan Diyarbakır İstasyon, Türkiye’deki insanları, toplulukları ve işletmeleri bir araya getirmeye ve ülke ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi eğitime, programa ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

"Facebook İstasyonu ülkenin dört bir yanında hayata geçireceğiz"

Facebook Orta Doğu ve Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Azzam Alameddin Diyarbakır’da açılacak topluluk merkeziyle ilgili pandemi koşulları, bireylerin, işletmelerin, toplulukların ve STK’ların dijital dünyada kendilerini geliştirebilmelerinin ülke ekonomisi açısından ne kadar önemli olduğunu süreçle beraber bir kez daha gösterdiğini kaydetti. Alameddin, "Geçtiğimiz 2019 yılının Eylül ayında İstanbul’da açtığımız Türkiye’deki ilk topluluk merkezimiz Facebook İstasyon, bu doğrultuda yaptığımız en büyük yatırımlardan biri. Bugün protokolünü imzaladığımız Diyarbakır uydu merkeziyle, Facebook İstasyonu ülkenin dört bir yanında hayata geçirme hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Tüm topluluk merkezlerimizde online ihracat, dijital pazarlama, online güvenlik ve dijital iletişim gibi bir dizi farklı konuya odaklanan eğitim programları ve atölye çalışmaları düzenleyeceğiz" dedi.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise bir iyi niyet sözleşmesi olarak gördükleri bu protokol ile temelde bölgedeki girişimciliğin desteklenmesini hedeflediklerini aktardı. Hazır, "Eğitim, Ortak Çalışma Alanı ve Ön Kuluçka olmak üzere üç ana fonksiyonun aktif olarak işletilmesini planladığımız bu merkezler, yerelde üniversite, öğrenci, özel sektör, yerel yönetimler ve kamuyu bir araya getiren networking etkinliklerine de ev sahipliği yapacaktır" diye konuştu.

İmza töreninde konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ise "Türkiye ortalamasının üzerinde bir genç nüfusa sahibiz. Gençlerimizin nitelikli işlere erişimi, geleceğe yönelik yetkinlikler kazanması ve girişimciliklerinin desteklenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Yaklaşık 1 yıldır faaliyetlerine başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’mızın proje desteği ile açtığımız Diyarbakır Sanayi Mektebi’nde nitelikli eğitim hizmetleri veriyoruz. Bugüne kadar bin kişiye farklı alanlarda eğitimler verdik. Dijital pazarlama, sosyal medya uzmanlığı, e-ticaret, sosyal girişimcilik, animasyon, photoshop gibi farklı alanlarda gençlerin ilgi ve becerilerini geliştirebilecek eğitimler düzenledik. Girişimci Destek Merkezi’mizin inşaatını tamamlandık, eğitim programlarımızı başlattık. Eylül 2021’de kuluçka merkezlerimiz ve gençlerimizin iş fikirlerini olgunlaştırabilecekleri atölye alanlarımız hizmet vermeye başlayacak. Bugün imzaladığımız bu protokol Sanayi Mektebi ve Girişimci Destek Merkezi ile başlattığımız bu çalışmaları, Facebook, TOBB ve Habitat Derneği işbirliğinde bir üst düzeye taşıyoruz. Sağladığımız ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile gençler, kadınlar, KOBİ’ler gibi farklı hedef gruplarına yönelik daha nitelikli hizmetler sunmayı hedefliyoruz. Facebook İstasyonu önce Sanayi Mektebimiz sonra da Girişimci Destek Merkezimiz bünyesinde hizmet vermeye başlayacak" şeklinde konuştu.

Son olarak Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Ajansın Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve gençlerin dijital beceriler kazanması konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Maral, "Pandemi döneminde önemi daha da artan dijitalleşmeye bireylerin ve kurumların hızlı bir şekilde adapte olması artık bir zorunluluk haline geldi. Ajansımız bu noktada yürüttüğü önemli projelerle dijital becerilerin geliştirilmesi ve bu alandaki yetkinlik havuzunun büyümesine katkı sunuyor. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında tamamlanan Sanayi Mektebi Tasarım ve Eğitim Merkezi Projesi ve yakın zamanda açılışını yapacağımız Girişimci Destek Merkezi Projeleri ilin girişimcilik ekosistemini yeni bir boyuta taşımış olacak. Bu çalışmalara ilaveten Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki ilk ve ülkemizdeki 11. Meslek Yatırım Ağı olan GAP Melek Yatırım Ağı da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilerek faaliyetlerine başladı. Melek Yatırım Ağı aracılığıyla başta yeni teknolojiler olmak üzere birçok alanda girişimcilerimizin iş fikirlerinin kısa sürede ticarileşmesi sağlanacak. Yakın zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank önümüzdeki aylarda Diyarbakır ilinde 2 tane dene yap atölyesi kurulacağının müjdesini verdi. Çocuk ve gençlerin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesine çok büyük katkıları olacak bu atölyelerle Facebook İstasyon Projesi kapsamında Diyarbakır’da faaliyete geçecek topluluk merkezinin faaliyetleri entegre olarak düşünüldüğünde sistemdeki tüm ayaklar sağlam bir zemine oturmuş olacaktır" dedi.

Diyarbakır İstasyon, farklı sosyal gruplara ve topluluklara bir araya gelerek fikir paylaşımında bulunabilecekleri ve çalışabilecekleri fiziksel bir alan sunarken, aynı zamanda şehirdeki işletmelere küresel pazarlara ulaşmaları ve iş arayışında olan bireylere iş bulmaları için de destek olmayı hedefliyor.