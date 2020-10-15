Diyarbakır’da dengbej divanları kaldığı yerden devam ediyor
DİYARBAKIR’IN MERKEZ SUR İLÇESİNDE BULUNAN DENGBÊJ EVİ (MALA DENGBÊJAN) PADEMİDEN DOLAYI VERİLEN 6 AYLIK ARADAN SONRA KAPILARINI YENİDEN ZİYARETÇİLERİNE AÇTI.
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde bulunan Dengbej Evi pademiden dolayı verilen 6 aylık aradan sonra kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı.
Kültür taşıyıcılarının varlıklarını devam ettirmeleri ve sözlü kültürün yok olmaması amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 2007’de açılan Dengbej Evi pademiden dolayı verilen 6 aylık aradan sonra kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı. Aşk, ölüm, kahramanlık, göç, ayrılık, sevda, doğa, dinsel konular vb. çeşitli temalardan oluşan klamlar dengbejler tarafından kendilerine has üsluplarıyla yeniden yorumlanıyor.
Büyükşehir Belediyesinin kültür alanında hizmete açtığı, sözlü edebiyatın taşıyıcısı ve anlatıcısı olan toplumsal belleği usta-çırak ilişkisi aracılığıyla nesilden nesle aktaran, günümüzde de sözlü kültürün icracısı olma görevini devam ettiren dengbejler divanlarını dinlemek isteyenler pazartesi hariç haftanın altı günü 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesinde yer alan Dengbej Evini ziyaret edebilecek.
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