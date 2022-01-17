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Diyarbakır’da çevre dostu projelerle doğa korunuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021’de hayata geçirdiği çevre dostu yatırımlarla kentte uzun yıllardır süren sorunları çözüme kavuşturdu.

DİYARBAKIR 17.01.2022, 13:33
Diyarbakır’da çevre dostu projelerle doğa korunuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2021’de hayata geçirdiği çevre dostu yatırımlarla kentte uzun yıllardır süren sorunları çözüme kavuşturdu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kangrenleşen ve hiçbir yönetim tarafından yapılmayan projeleri hayat geçirerek kentin doğası, havası ve suyunun kirlenmesinin önüne geçti.

Diyarbakır’ın 50 yıllık çöp sorununu çözüme kavuşturan Entegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) projesini 66 gün gibi kısa sürede tamamladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca hazırlanan, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen proje ile Karacadağ bölgesinde oluşan duman, kötü koku ve çöpler nedeniyle oluşan sızıntı suyunun içme suyu kaynaklarına karışması engellendi. Daha önce atıklardan çıkan ve havaya karışan dumanlar rehabilitasyon çalışmasıyla söndürüldü. Çöp görüntüsü yok oldu ve alana toprak serildi. Kentin katı atık sorununun çözüldüğü EKAY projesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde elektrik üretilmeye başlandı. 7 ayda şu ana kadar 1 milyon 32 bin 476 MW elektrik üretildi.

HYBS ile kaçak hafriyatın önüne geçiliyor

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kent genelinde kötü görüntü oluşturarak çevreye zarar veren gelişi güzel dökülen hafriyat sorununu ortadan kaldırılması amacıyla Hafriyat Yönetim Bilgi Sistemi’ni (HYBS) hayata geçirdi. Kentteki tüm hafriyat işlemlerinin tek bir otomasyon yazılımı üzerinden yürütüldüğü sistem kapsamında hafriyat taşıma belgesi alan araçlara Büyükşehir Belediyesi tarafından GPS (Uydu Araç Takip Cihazı) ve damper sensörleri takıldı. Sistem sayesinde kentte kaçak hafriyat dökümlerinin önüne geçilirken, hafriyat araçlarının belirlenen güzergah dışında taşıma yapmaları engellendi.

Gürültü kirliliği kurallarına uymayanlara ceza

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, insan sağlığını etkileyen gürültü kirliliği ile mücadele amacıyla “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” kapsamında umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendirerek yıl boyunca denetimlerini sürdürdü. Ekipler, yasal sınırı aşarak gürültü kirliliğine neden olan işletmeleri, ses ölçüm cihazıyla tespit edip kamerayla kayıt altına aldı. Ardından durum tespit tutanağı tuttu. Denetimlerde ses yüksekliği ile vatandaşların rahatsız olmaması için işletmeleri bilgilendiren ekipler, 120 işletmeye çevresel gürültü kapsamında uyulması gereken kurallar konusunda uyardı. Uyarılara rağmen canlı müzik izni olmayan ve yasal saat aralığında müzik yayınını kesmeyen 41 işletmeye ise idari işlem uyguladı.

Temizlik ve dezenfektan çalışmaları aralıksız sürdü

Temizlik Şube Müdürlüğü’nü ekipleri, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar ve Sur ilçelerinde hastaneler başta olmak üzere vatandaşların sıklıkla gittiği kamu kurum ve özel kuruluşlar ile cadde, bulvar, sokak ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Ekipler, bayramlarda ve dini günlerde vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Yeniköy, Şehitlik, Alipınar, Mardinkapı ve Çiftehavuzlar mezarlıklarını temizledi. Ekipler ayrıca, otogar, havaalanı, otobüs durakları ve üst geçit gibi vatandaşların yoğun olarak kullandıkları yerlerde yıl boyunca temizlik ve dezenfektan çalışması yürüttü.

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