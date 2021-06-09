Diyarbakır’da ambalaj atığı getirene fidan hediye edildi

Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi 5-11 Haziran Dünya Çevre Koruma Haftası kapsamında ’Sıfır Atık Bir Fidan’ etkinliği düzenledi. Çevre bilinci geliştirmek için düzenlenen etkinlikte ambalaj ve bitkisel yağ atığı getiren vatandaşlara fidan hediye edildi.

Dünya Çevre Koruma Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik düzenleyen Diyarbakır Yenişehir İlçe Belediyesi, 1 kilogram ambalaj atığı plastik, cam, şişe, kağıt gibi veya bitkisel yağ getiren vatandaşlara kendileri ya da çalıştıkları kurumlar adına 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde ekilmek üzere fidan hediye etti. Diyarbakır’da Forum Alışveriş Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesi Başkan yardımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci amaçlarının çevre bilinci oluşturarak, ağaçlandırmayı özendirmek ve faydalanabilir atığın geri dönüşümünü sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Beşikci, "Çevreci belediyeciliğimiz gereği düzenlemiş olduğumuz ’Sıfır Atık Bir Fidan’ etkinliğimizdeki amacımız, çevre bilinci oluşturmak, ağaçlandırmayı özendirmek ve faydalanabilir atığın geri dönüşümünü sağlamaktır. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde de pozitif ayrımcılık yaparak kırsal mahallerimizdeki köy okulları ve sağlık ocaklarının bahçelerine fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Arzu eden vatandaşlarımız ’ağaç dikim’ etkinliğimize bizzat katılabilirler. Ayrıca fidan bağışı yapmak isteyen kurumları da kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Düzenlenen etkinliğin ardından alış veriş merkezinde bulunan mağazalarda çalışan personeller ile bir araya gelen Başkan Beşikci, bir mağazanın da açılışını gerçekleştirdi.