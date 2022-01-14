Diyarbakır’da akademi lise öğrencilerine afet eğitimi verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lise öğrencilerine afet eğitimi verildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, öğrencileri afet konusunda bilinçlendirmek amacıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile ortaklaşa eğitim düzenledi. Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi’nde yapılan programda AFAD görevlileri öğrencilere deprem, sel, yangın gibi afet durumlarında yapılması gerekenleri slaytlarla anlattı. AFAD ekipleri okulda, evde deprem anında ve sonrasında öğrencilerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgi verdi.

Daha sonra okulun bahçesinde AFAD ekiplerince yapılan yangın tatbikatında; yangında yapılması gerekenler, yangın söndürme metotları ve yangında kullanılacak malzemeler anlatıldı. Tatbikatta, ekiplerce yangın söndürülme teknikleri uygulamalı olarak gösterildi, ardından benzin yardımıyla yakılan ateş, öğrenciler tarafından AFAD personelinin kontrolünde söndürüldü. Dağcılık Arama Kurtarma (DAK) ekibi tarafından yüksek yerlerden kazazede kurtarma eğitiminin anlatıldığı programda arama kurtarmada kullanılan K9 köpeği tanıtıldı.