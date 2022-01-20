Diyarbakır’da 50 bin sporsevere ücretsiz polar ve spor malzemesi dağıtılması hedefleniyor

Diyarbekirspor’un sponsoru Doğu ve Güneydoğu’daki sporseverlere 50 bin adet ücretsiz polar ve spor malzemesi ürünleri dağıtmayı hedefliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Diyarbekirspor’un sponsoru tarafından başlatılan sporseverlere ücretsiz polar ve spor malzemeleri projesi yayılarak devam ediyor. İlk etapta geçen hafta Diyarbekirspor-Çorum FK maçında 500 taraftara polar dağıtılmasıyla başlayan uygulamanın 2. Lig, 3. Lig ve amatör liglerdeki bölge takımlarının taraftarlarına yönelik olarak devam edeceği bildirildi.

Vatandaşları mutlu etmeye çalışmanın dışında hiçbir amacın olmadığını belirten Diyarbekirspor Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, hedeflerinin 50 bin ürünü sporseverlerle buluşturmak olduğunu kaydetti. İlhanlı, “Sponsorumuza bu güzel proje için teşekkür ediyoruz. Burada hiçbir ticari beklenti yok. İhtiyaç sahibi sporseverleri bu hediyelerle mutlu etmek istiyoruz. Geçen hafta Diyarbekirspor-Çorum FK maçıyla başlayan uygulama bölgedeki diğer profesyonel ve amatör maçlarla devam edecek. Bölge halkımıza katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaleye takviye yapıldı

Transfer çalışmalarını devam ettiren Diyarbekirspor, 2. Lig ekibi Ankaraspor’dan kaleci Atakan Akyol’u renklerine bağladı. Fenerbahçe altyapısında yetişen 21 yaşındaki file bekçisi, daha önce Kastamonuspor’da da forma giydi. Cumartesi Bodrumspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Diyarbekirspor’un cuma günü Bodrum’a gideceği açıklandı.