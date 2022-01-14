Diyarbakır’da 21 bin 332 metre içme suyu şebeke hattı döşendi

DİSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara çeşmeden içilebilir ve kaliteli içme suyu hizmetleri sunmak üzere 2021’de 21 bin 332 metre şebeke hattı döşedi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılı içinde vatandaşlara çeşmeden içilebilir ve kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalara imza attı. İçme suyu Dairesi Başkanlığı, 2021’de var olan ihtiyaçları gidermek için farklı çaplarda toplam 12 bin 131 metre yeni içme suyu şebeke hattı döşeyerek vatandaşların hizmetine sunduğu bildirildi.

4 bin 867 arızaya müdahale edildi

DİSKİ, 2021’de kentin farklı noktalarında çeşitli nedenlerle meydana gelen 2 bin 732 adet şebeke ve 2 bin 135 abone arızasına müdahale ederek onarımını gerçekleştirdi. Yapılan onarımların ardından sıcak asfalt dışında 6 bin 761 metrekare kilitli parke taşı döşedi. Ekipler, aynı yıl içinde 12 bin 131 metre uzunluğunda yeni abone imalatını tamamladı. İçme suyu Dairesi Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen 180 adet İskan Ruhsatı başvurularını değerlendirerek karara bağladığı belirtildi.

DİSKİ’ye bağlı SCADA (Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama) birimi 2021’de oluşan Scada sistemindeki 40 arızayı tespit edip arızanın giderilmesini sağladı. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Birimi, 12 aylık zaman diliminde 15 bin 592 metre şebeke ölçümünü gerçekleştirerek CBS sistemine aktardı. Su Kayıpları Önleme Birimi, 2021’de arıza tespit çalışmaları kapsamında kentin farklı yerlerinde 63 bin 500 metre uzunluğunda dinleme yaparak 243 adet su fiziki kaçağı tespitini yaptığı kaydedildi.