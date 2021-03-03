Diyarbakır Özel Bower Hastanesinde patoloji laboratuvarı açıldı

Diyarbakır ve bölge illerin önemli bir sağlık merkezi haline gelen Özel Bower Hastanesi bünyesinde tıbbi patoloji laboratuvarı açıldı. Tanı ve tedavi ünitelerinde güncel tıp teknolojilerini takip eden ve bulunduğu ile kazandıran Özel Bower Hastanesi, bölge insanlarını sağlık hizmetlerine daha rahat ulaştırmayı hedefliyor.

Özel Bower Hastanesi önemli bir hizmeti daha vatandaşların hizmetine sundu. Hastanede tıbbi patoloji laboratuvarını hizmete açıldı. Diyarbakır’a patoloji laboratuvarı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden tıbbi patoloji uzmanı Doç. Dr. Gül Türkcü, laboratuvarın açılmasıyla, patoloji numunelerinin il dışına gönderilmeyeceğini ve hastaların ameliyat olduğu zaman ya da vücutlarından değişik sebeplerle biyopsi örneği alındığında günlerce patoloji sonucu beklemek zorunda kalmayacağını söyledi. Özellikle kanser hastalarında tedavinin bir an önce ve doğru olarak planlanmasında patoloji incelemesinin hayati önem taşıdığını belirten Doç. Dr. Türkcü, patoloji numunelerinin il dışına gitmeyeceği için hem teşhisin daha erken yapılması hem de insanların yaşadıkları yerde tahlillerini yaptırabilme imkanlarının olacağını vurguladı.

"Patolojik inceleme doğru tedavinin başlangıcıdır"

Patolojinin tüm tıp branşları için çok önemli bir tanı birimi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Türkcü, “Patoloji laboratuvarımızda vücuttan biyopsi ile alınan küçük dokuları, ameliyat ile çıkartılan organları, bunların yanı sıra tüm vücut sıvıları ve sürüntülerini rutin boyama yöntemleri kullanarak makroskopik ve mikroskopik olarak inceliyoruz. Buradan elde ettiğimiz veriler ile gerekli yorum ve açıklamaları içerecek şekilde patoloji raporu oluşturuyoruz. Bu tanıyı, tedaviyi yönlendirecek olan hekime ulaştırıyoruz” dedi.

"Ameliyat devam ederken alınan parçanın inceleme sonucunu veriyoruz"

Patoloji laboratuvarında, tedavinin doğru sonuçlandırılmasında hayati öneme sahip olan frozen inceleme de yaptıklarını aktaran Doç. Dr. Türkcü, “Frozen inceleme ile hasta ameliyattayken yani anestezi altındayken hastalıklı dokudan küçük bir parça alınıp patoloji laboratuvarına gönderilir ve yaklaşık 15-20 dakika içerisinde biz incelemesini yaparak sonuç veririz. Bu sayede, erken tanı imkânı sağlanarak ameliyatın şekli değiştirilebilir ve hastaların eksik ya da fazla cerrahi tedavi riskini ortadan kaldırmak amaçlanır. Bu hızlı işlemler kimi zaman hayat kurtaran bir öneme sahip olabiliyor” diye konuştu.