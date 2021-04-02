Diyarbakır Özel Bower Hastanesi hizmette 4’üncü yılına girdi

Sağlık hizmetinde 3. yılını geride bırakan Diyarbakır Özel Bower Hastanesi, bölge illeri açısından önemli bir tanı ve tedavi merkezi haline geldi. Başarılı operasyonlarla adından söz ettiren hastane, ilk hastasını kabul ettiği 2 Nisan 2018’den beri kendini geliştirerek yoluna devam ediyor.

Diyarbakır ve bölge illere bu kapasitede bir sağlık merkezi kazandırmış olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Özel Bower Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Sait Avar, güncel tıp teknolojilerini hastane bünyesine kazandırmayı çok önemsediklerini söyledi. Bölgelerindeki sağlık hizmetini dünya standartlarına yaklaştırmayı hedeflediklerini belirten Dr. Avar, ileri tıp teknolojisinin sağladığı imkanlarla tanı ve tedavide hasta konforunu koruma, iyileşme sürecini hızlandırma adına olumlu sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

Kalp, beyin, üroloji, ortopedi, göz, kanser cerrahileri gibi birçok özellikli işlemi, uzman-akademik bir doktor kadrosu ve tedavi sürecini tamamlayan ünitelerle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Dr. Avar, bölge açısından birçok yeniliği hastane bünyesine taşıdıklarını anlattı. Dr. Avar, “Beyin tümörü cerrahisinde özel ışık filtreli mikroskop, kanser hastalarımızın tedavisinde tam otomatik kemoterapi ilaç hazırlama ünitesi, tedavi sürecini hızlandırmayı sağlayan patoloji laboratuvarı ve birçok işlemi girişimsel yöntemlerle yapmamızı sağlayan ünitelerimiz bunlardan bazıları. Hedefimiz bu gelişimi sürekli kılmak” dedi.

“Bölgemizden hasta göçünü tamamen engellemeyi hedefliyoruz”

Özellikle birçok cerrahi işlem için il dışına gitmek zorunda kalan bölge insanına artık bu hizmetleri sunduklarını ifade eden Dr. Avar, “Bölgemizden hasta göçünü engelliyor, insanlarımıza bulundukları ilde tedavi olmanın konforunu yaşatıyoruz. Hatta bölge illere ve komşu ülkelere sağlık hizmeti vererek bu göçü tersine çeviriyoruz. Tüm çalışanlarımızın işini severek yaptığı, hastalarımıza şefkat, ilgi ve çözüm odaklı yaklaştığı bir çalışma kültürü oturtuldu. Önemli olan bunu sürekli hale getirmektir. Bunun için sağlık hizmetinde kalite standartlarını sürekli olarak koruyoruz” diye konuştu.

“Hastane kapasitemiz ile birlikte istihdam kapasitemiz de artıyor”

Kuruluş aşamasında yaklaşık 120 personelle yola çıktıklarını hatırlatan Dr. Avar, “Şu anda hastanemiz bünyesinde 300’ün üzerinde personel çalışıyor. Hastane olarak sürekli bir gelişim ve büyüme içindeyiz. Bu kapasite arttıkça istihdam kapasitemiz de önümüzdeki dönemde artacaktır” şeklinde konuştu.