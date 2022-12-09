Diyarbakır itfaiyesinden yangın tatbikatı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Dağkapı Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı, acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam ediyor. Diyarbakır İtfaiyesi, Dağkapı Devlet Hastanesinde, Hastane Afet ve Acil Durum Planı çerçevesinde yangın tatbikatı yaptı. Tatbikatta senaryo gereği binanın giriş katında bulunan kantinde tost makinesinden yangın çıktı. Hastane personeli müdahalesi yetersiz kalınca itfaiyeye haber verildi.

Gerçeği aratmayan tatbikatta, itfaiye personeli duman makinesiyle binada duman oluşturdu. Binada çalışanlar görevliler tarafından tahliye edilirken, itfaiye aracı da sirenler çalarak binanın önüne geldi. İtfaiye erleri binanın içine girerek temsili olarak yangını söndürdü. Bu sırada senaryo gereği dumandan rahatsızlanan personel ambulanslarla yakın hastanelere kaldırıldı.

12 bin kişiye yangın eğitimi

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 2022 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan yaklaşık 12 bin kişiye yangın eğitimi ve tatbikatı verildi. Eğitim ve tatbikatların belirlenen aralıklarla yapılmaya devam edeceği belirtildi.