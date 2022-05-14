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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında engellileri unutmadı.
DİYARBAKIR 14.05.2022, 11:26
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında engellileri unutmadı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca ’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ çerçevesinde sorumluluk bölgesindeki 6 engelli vatandaşı ve ailelerine unutulmadıklarını hissettirmek ve jandarmayı hatırlayacakları güzel bir anı bırakmak amacıyla ziyaret edilerek çeşitli hediyeler taktim etti.