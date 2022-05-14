Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında engellileri unutmadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Sur İlçe Jandarma Komutanlığınca ’10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ çerçevesinde sorumluluk bölgesindeki 6 engelli vatandaşı ve ailelerine unutulmadıklarını hissettirmek ve jandarmayı hatırlayacakları güzel bir anı bırakmak amacıyla ziyaret edilerek çeşitli hediyeler taktim etti.