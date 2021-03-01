Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yaşlılara hijyen malzemesi dağıttı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında 17 ilçede 65 yaş üstü yaşlılara hijyen ile temizlik ürünleri dağıtıldı.

Aktif Yaşlanma ve Koordinasyon Merkezi Projesiyle yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak için evde bakım, tadilat ile hastane, resmi kurumlara refakat hizmetlerini aksatmadan sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen YADES kapsamında 17 ilçede 65 yaş üstü yaşlılara hijyen ile temizlik ürünleri dağıttı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, projede sisteme kayıtlı bulunan 65 yaş üstü vatandaşları ikamet ettikleri evlerinde ziyaret ederek paketleri hak sahiplerine tutanak karşılığında teslim etti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, aynı çalışma kapsamında gazilerinde kapısını çalarak unutmadı. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aktif Yaşlanma Merkezi personeli, Türkiye Muharip Gaziler Derneğine kayıtlı tüm üyelere hijyen ve temizlik paketleri dağıttı.

65 yaş üstü vatandaşlar, kendilerini unutmayıp kapılarını çalarak paketleri dağıtan personele ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.