banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Uzay turistlerinden ilk fotoğraf!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!
Whatsapp'ın o özelliği artık Türkiye'de!

Diyarbakır AFAD ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ortak tatbikat

Diyarbakır İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri eğittikleri itfaiye ekipleriyle birlikte ortaklaşa bir tatbikat gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR 17.09.2021, 17:57
Diyarbakır AFAD ve itfaiyesinden gerçeği aratmayan ortak tatbikat

Diyarbakır İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri eğittikleri itfaiye ekipleriyle birlikte ortaklaşa bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında depremde çöken bir evden insanlar kurtarılırken, arama kurtarma ekibi tarafından kaybolan bir şahıs çıkarması yapıldı, senaryo gereği gaz kaçağı olan kuyuya kapalı devre solunum sistemi ile giren ekip kuyuda kurtarma yaptı. AFAD ve itfaiye erinden oluşan 35 kişilik ekibin katıldığı tatbikat başarıyla sonlandırıldı.

Diyarbakır AFAD arama kurtarma birlik müdürü Davut Doğan, "Diyarbakır itfaiye erlerinin eğitimi bu gün itibariyle bitirilmiş ve ortaya çeşitli senaryolar ile ortak tatbikatlar yapan ekibimiz ile eğittikleri itfaiye erleri, başarıyla tatbikatı sonlandırdılar" dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0