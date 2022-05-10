DİSKİ’nin Bismil Atıksu Tesisi çalışmalarında sona yaklaşıldı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) tarafından yapımı süren Bismil Atıksu Tesisi’nde yer alan solar çamur kurutma ünitesiyle çevre korunacak, ekonomiye katkı sunulacak.

Dicle Nehri’ni ve Bismil’in habitatını koruyacak olan Bismil AtıksuTesisi’nde çalışmalarda sona gelindi. Tesiste yer alacak 2 bin 400 metrekare alan üzerine kurulacak olan solar çamur kurutma ünitesi, günlük 15 ton ıslak çamuru buharlaşma yönetimiyle, yüzde 90 oranında kurutarak çimento fabrikalarında enerji olarak kullanılmasına olanak sağlayacak. Solar ünitesinin beton imalatını tamamlayan ekipler, Mayıs’ın sonuna kadar ünitenin, mekanik ve elektrik işlerini de tamamlamayı hedefliyor.

“Tesis 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde devreye girecek”

Devam eden çalışmaları Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince ile birlikte inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, ilçe açısından oldukça önemli olan atık su tesisinin 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ne devreye gireceğini söyledi. İlçedeki doğal yaşamı koruyacak ve Dicle Nehri’ni gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakacak olan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi’nde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Tutşi, inşaat, elektrik, mekanik işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu ve çevre düzenleme çalışmaların başladığını belirtti.

“Günlük 12 bin 500 bin metreküp atıksu arıtılarak Dicle Nehri’ne bırakılacak”

48 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan Bismil Atıksu Arıtma Tesisi’nin günlük kanalizasyon hatlarından aldığı 12 bin 500 metreküp atıksuyu arıtarak Dicle Nehri’ne, temiz bir şekilde bırakacağını aktaran Tutşi, “Atıksu Arıtma Tesisi’nde, kum-yağ tutucu, BiOP tanklar, havalandırma havuzları, çöktürme tankları, çamur susuzlaştırma, solar kurutma yapılarının yanı sıra idari ve atölye binaları yer alacak. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) çerçevesinde yapılan tesis ilçeye 2032’ye kadar hizmet verecek. Daha sonra yapılacak revizyonlarla tesisin ömrü uzatılabilecek” dedi.

“Solar ünitesi enerji üretecek”

Projeye sonradan dahil ettikleri solar ünitesinin atıksu arıtmada oldukça önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Tutşi, “Bu birim tesise önemli avantajlar sağlayacak. Atıksu tesislerinin en büyük sorunu elde edilen çamurların bertarafı oluşturuyor. Tesislerde çıkarılan çamurlar bertaraf edilmek üzere çöp depolama sahasına gönderiliyor. Bu durum nakliye kalemi olarak yansıyor ve ciddi bir maliyet oluşturuyor. İnşa ettiğimiz Bismil AtıksuTesisi’ne, solar ünitesini de ekleyerek önemli bir maliyetten kurtulmuş olduk. Solar ünitemizde kurutulan çamurlar çimento fabrikalarında enerji olarak kullanılacak. Yapacağımız solar ünitesiyle aynı zamanda atık sudan elde edilen çamurların çevreye verdiği zararı da engelleyeceğiz. Bunun yanında çamurdan elde edileceğimiz enerjiyle de ekonomik anlamda katkı sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.