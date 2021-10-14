Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ’Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi’ kapsamında başlangıç toplantısı düzenledi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Dicle Barajına gözümüz gibi bakmalıyız” dedi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kenttin en önemli su kaynağı olan ’Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi’ kapsamında başlangıç toplantısı düzenledi. Diyarbakır’da bir otelde düzenlenen başlangıç toplantısında konuşan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, küresel ısınmanın doğal sonucu olan kuraklık ve iklim değişikliğini yaşadıkları bugünlerde en önemli yaşam kaynağı olan suyun öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını söyledi.

“Temiz su kaynakları azalıyor”

Yer altı ve üstü su kaynaklarının sınırsız olmadığını ifade eden Tutşi, temiz su kaynaklarının giderek azaldığını ve temiz suya ulaşmanın her geçen gün daha çok çaba gerektirdiğini belirtti. Tutşi, “DİSKİ Genel Müdürlüğü, olarak Dicle Barajından aldığımız ham suyu 32 kilometre iletim hattı ile 1600’lük çelik borularla saniyede 3 metreküp suyu İçme Suyu Arıtma Tesisimizde arıtarak 1 milyon nüfusun musluklarından içilebilir kalitede ve kesintisiz olarak vermekteyiz. Diyarbakır ilimizin 2055’e kadar içme suyu sorununu giderecek olan Diyarbakır 2’inci Merhale İçme Suyu İnşaatına başlanmıştır. 200 milyon TL’ye mal olacak projemiz 2023’e kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylece Diyarbakır ilimizin 2055’e kadar içme suyu sorunu çözülmüş olacaktır” diye konuştu.

“Sularımızı korumalıyız”

Yeryüzünün yüzde 71’inin su ile kaplı olduğunu, ancak bunun yüzde 97’si tuzlu su kalan yüzde 3’ünün 2 bölü 3’ü dağ ve kutup buzulu suyun sadece yüzde 1’ni kullanabildiklerini belirten Tutşi, bu yüzden çok dikkatli olmaları ve suları korumaları gerektiğini aktardı. Tutşi, Dicle Barajının 2001’de işletmeye açıldığını ve baraj gölünün 634 kilometrekare alan sahip olduğunun bilgisini vererek, proje alanının tamamının Diyarbakır il sınırında yüzde 70’i Dicle, yüzde 20’si Eğil, yüzde 9’u Hani ve yüzde 1’ide Ergani ilçesinde olduğunu vurguladı. Dicle Baraj Gölü Havzası’nda 50 mahallenin yer aldığını kaydeden Tutşi, “Diyarbakır’a içme suyu sağladığımız Dicle Barajına gözümüz gibi bakmalıyız. Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Proje’miz ile su kaynağımızı korumak ve kalitesini kontrol altında tutmayı amaçlıyoruz. Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması kapsamında DİSKİ Genel Müdürlüğü ile İO Çevre Çözümleri Firması arasında Haziran 2021’de sözleşme imzalandı ve 7 Temmuz itibariyle işe başlandı. Projede farklı disiplinlerde alanında 19 uzmanın görev yapıyor. Proje sonucunda, su kaynağının ve havzanın korunması için alınması gereken tedbirler ve önerilerin yer aldığı özel hükümler oluşturulacak. Koruma planı oluşturulacak ve sosyo-ekonomik değerlendirmeler de yapılarak, önlemlerin uygulanması noktasında havzada yürütülecek eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik öneriler gerçekleştirilecektir. DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak böyle faydalı ve yarınlarımızı koruyacak bir projeyi başlatmış olmaktan kıvanç duyuyor ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıda Proje Koordinatörü Prof. Dr. Erdem Görgün ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Emet Karamürsel birer sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Proje 550 günde tamamlanacak

DİSKİ, kentin en önemli su kaynağı olan 2021’de başlayan ve 2023’de tamamlanacak ’Dicle Baraj Gölü Havza Koruma Planı Hazırlanması’ havzanın genel özelliklerinin belirlenmesi, su kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, izleme faaliyetlerinin yürütülmesi, su kalitesinin belirlenmesi ve model çalışmaları, havza koruma planı ve alternatiflerin hazırlanması, havza koruma kuşaklarının belirlenmesi, özel hükümlerin belirlenmesi, coğrafi bilgi sistemi çalışmalarının yürütülmesi aşamalarından oluşacak.