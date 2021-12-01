Dicle’de şehiriçi trafiğini rahatlatacak yol genişletmeyi bekliyor

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde merkez 15 Temmuz Mahallesi ile Çelebi, Bağlarbaşı ve Yeşiltepe Mahallelerini bir birine bağlayan noktalardan biri olan yol yıllardır genişletmeyi bekliyor.

Özellikle merkez çarşıya giden vatandaşların tercih ettiği başlıca yollardan biri olan yol, yeterli kadar genişliğe sahip olmadığından dolayı aynı anda 2 araç zor bir şekilde hareket edebiliyor. Çoğu kez karşıdan gelen araçlara yol vermekte zorlanan sürücüler, yolun genişletilmesiyle bu anlamda rahat bir nefes alabileceklerini söyledi. Daha önce her iki tarafı boş olan ve dolgu çalışmaları yapılan yolun ne zaman genişletileceğini merak ettiklerini belirten sürücüler, yetkililerin bir an evvel bu soruna çözüm üretmesini talep etti.