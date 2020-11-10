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Dicle’de Atatürk’ü anma programı
TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 82’NCİ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE, DİYARBAKIR’IN DİCLE İLÇESİNDE ANMA TÖRENLERİ DÜZENLENDİ.
DİYARBAKIR 10.11.2020, 10:22
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümü nedeniyle, Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde anma törenleri düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk’ü anma programına Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, İlçe Jandarma Komutanı Enis Kurt, İlçe Emniyet Amiri Özkan Büyükyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensar ve davetliler katıldı. Tören, Diyarbakır Vali Yardımcısı Ömer Coşkun tarafından Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşının okunmasıyla, 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni sona erdi.