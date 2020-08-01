Dicle ve Eğil’de şehit aileleri unutulmadı

Diyarbakır’ın Dicle ve Eğil ilçelerinde şehit aileleri evlerinde ziyaret edilerek, bayramları kutlandı.

Dicle Kaymakamı Halil İbrahim Demirçin, Kurban Bayramı münasebetiyle Tepebaşı Mahallesi Nohutlu mezrası ve ilçe merkezinde bulunan şehit ailelerini ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaştı. Güvenlik güçlerinin bayramını da kutlayan Kaymakam Demirçin, ilçede görev yapan emniyet personelini ve uygulama noktalarını ziyaret ederek, görevli polis memurlarıyla bayramlaştı.

Eğil İlçesinde de bayramda şehit aileleri unutulmadı. Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, şehit ve gazi ailelerini evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Devletin her zaman şehit ailelerinin ve kahraman gazilerin yanında olduğunu kaydeden Kaymakam Arslan, ’’Şehitlerimizin çocukları, eşleri, anneleri, babaları bizim için kutsal birer emanettirler’’ dedi.