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Dicle ilçesinde ’Dicle Baraj Gölü Koruma Planı’ toplantısı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ’Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi’ toplantısı gerçekleştirdi.

DİYARBAKIR 18.05.2022, 12:01
Dicle ilçesinde ’Dicle Baraj Gölü Koruma Planı’ toplantısı yapıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, ’Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi’ toplantısı gerçekleştirdi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin en önemli su kaynağı olan Dicle Baraj Gölü’nün gelecek nesillere temiz bir şekilde bırakmak amacıyla ’Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi’ ile ilgili adımlar atmaya devam ediyor.

Daha önce başlangıç toplantısını gerçekleştiren ve projede görev alan akademisyenlerin saha çalışmalarını sürdürdüğü ’Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi’ dahilinde havza toplantısı paydaşların katılımıyla yapıldı. Dicle Halk Eğitim Merkezinde yapılan toplantıya Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, DİSKİ Daire Başkanları Ramazan Güzel, Saim Erdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, Sosyolog Prof. Dr. Özgür Sarı, Jeoloji Yüksek Mühendisi Emet Karamürsel, DİSKİ Dicle Şube Müdürü Sinan Ortaç, Ziraat Odası Dicle Şube Başkanı Mustafa Can, birçok kamu yöneticisi ile muhtarlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül, “Bugün burada Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı ile ilgili toplanmış bulunmaktayız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nden DİSKİ daire başkanlarımız burada. Diğer arkadaşlar burada. Konuşacağımız meseleler var. Tabi burası Diyarbakır merkez, Eğil, aynı zamanda Ergani’nin içme suyunu da karşılıyor. Bizim ilçemiz bu anlamda çok kritik bir öneme sahip. Hem Kralkızı Barajı, hem Dicle Barajı, bir yarım ada olma özelliğini de taşıyoruz. Ve aynı zamanda su havzalarının çıkış noktası burası" dedi.

DİSKİ Su Tesisleri Daire Başkanı Ramazan Güzel, “Bugün burada Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi çerçevesindeki 2. havza toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İlk havza toplantımız bundan yaklaşık 2 ay önce mart ayında Eğil ilçesinde gerçekleştirdik. Buradaki amacımız, Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi yapımıyla ilgili çalışmalarımızın neler olduğunu anlatmak, bununla ilgili neler yapabileceğimizi, bununla ilgili koruma ve kontrol mekanizmasını kurup güzel hükümler oluşturmak. Ve çalışmalarla ilgili bir proje hazırlamak istedik” diye konuştu.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Emet Karamürsel, yaptıkları çalışmaları anlatarak proje ile ilgili bilgi aktardı. Daha sonra su üzerine çalışan Sosyolog Prof. DR. Özgür Sarı, Türkiye’deki havza koruma çalışmalarında yer aldığını belirtti.

Prof. Dr. Özgür Sarı, “Bütün Türkiye’yi düşünecek olursak, 80 milyondan fazla insan yaşıyor. Ve bu insanların yalnızca su ihtiyacını, içme suyunu değil, aynı zaman bu insanların, 80 milyon nüfusun gıdasını karşılayan, tarlaları sulamak, evde kullandığımız elektriği üretmek, Dicle, Fırat gibi büyük barajlardan yapılıyor. Dolayısıyla tüm Türkiye’nin genelini düşündüğümüzde aslında su zengini bir ülke değiliz. Dolayısıyla bizim suyu pervasızca kullanmak gibi bir lüksümüz kalmadı. Ama bunu da söylerken, şunu da eklemek istiyorum. Bu suyu düzenli tertipli, sürdürülebilir, daha temiz kullanacağız” şeklinde konuştu.

Diyarbakır’ın geleceği için oldukça önemli olan toplantı, katılımcıların değerlendirme, soru-cevap ve önerileriyle sona erdi.

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