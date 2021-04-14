Dicle Elektrik’ten İSG sloganı “Bahara ve iş kazasız bir aya merhaba”

Dicle Elektrik, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konusunda bahar dönemi sloganını ’Bahara ve iş kazasız bir aya merhaba’ şeklinde belirledi. Dağıtım bölgesindeki tüm illerde ekipler sahaya eş zamanlı olarak uğurlandı.

Dicle Elektrik 2021 yılını İSG’de farkındalık yılı olarak ilan ettikten sonra öncelikli konularının başına aldı. Pandemiye rağmen her ay sanal ortamda İSG çalıştayı düzenlenirken, saha ekiplerinde de farkındalık oluşturmak için değişik yöntemler geliştirildi. Alınan tedbirler sayesinde geçtiğimiz ay ciddi bir iş kazası yaşanmadı. Yeni dönem ise ’Bahara ve iş kazasız bir aya merhaba’ sloganı ve ’Koruyucu ekipmanları kullanmayı unutma’ uyarısıyla başladı. Tüm illerde ekipler yöneticileri tarafından tatlı ikramı, iyi dilekler ve uyarılar yapılarak eş zamanlı olarak sahaya uğurlandı. İlk uğurlama Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlük yerleşkesinin bulunduğu Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Müşteri ve Saha Yönetim Başkanı Avni Doğan, Saha Operasyonları Kıdemli Müdürü Şeref Korhan, OSOS Saha Operasyonları Müdürü Rıdvan Çatır ve diğer yöneticiler saha çalışanlarıyla bir araya geldi.

’’Mart ayı kazasız geçti’’

Müşteri ve Saha Yönetim Başkanı Avni Doğan, İSG konusunda sağlanan farkındalığın önemine değinerek, “Mart, kazasız geçirdiğimiz bir ay oldu. Sağladığımız farkındalığın devam etmesi ve işimizin ayrılmaz bir parçası olması için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Çevremizde de bu bilincin gelişmesi ve yerleşmesi için çaba göstermeliyiz. Hepinize gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederim’’ dedi.

’’Koruyucu ekipmanlar hayatidir’’

Mardin’de saha ekipleri ve yöneticileri ile hizmet binasının önünde bir araya gelen Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Halil Homan, koruyucu ekipmanları kullanmanın hayati ve vazgeçilmez olduğunu söyledi. Homan, “Hiçbir iş sizlerin hayatından önemli değildir. Güvenlik tedbirlerine ve tüm kurallara lütfen harfiyen uyalım” diye konuştu.

’’Hepiniz bizim için değerlisiniz’’

Siirt’teki uğurlamaya Dicle Elektrik Dağıtım Siirt İl Müdürü Yusuf Berus katıldı. Berus hizmet binası önünde bir araya geldiği saha çalışanlarına uyarılarda bulundu. Saha çalışanlarına kazasız bir bahar dönemi dileyen İl Müdürü Berus, her çalışan kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Şanlıurfa’da ise proje tesis, enerji kayıpları, özel müşteriler ve müşteri hizmetleri ekipleri, yöneticileri ile il müdürlüğü yerleşkesinde bir araya geldi. İSG uzmanlarının yaptığı uyarı amaçlı konuşmaların ardından ekipler yöneticilerinin iyi dilekleri ile işyerlerine uğurlandı.

Uğurlama Batman ve Şırnak il müdürlüklerinde de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.