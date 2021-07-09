Dengiz köy, koy dolaşıp AK Parti’yi anlattı

Ak Parti Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Celal Dengiz, gerçekleştirdiği birebir görüşmeler neticesinde toplam seçmen sayısı 2 bin 400 kişi olan 5 köyü Ak Parti saflarına kattı. Çalışmalar esnasında Celal Dengiz’e destek olan Kayapınar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veysel Sert ise hizmetler noktasında elinden gelen tüm gayreti sarf ederek bu çalışmalara katkı sundu.

Diyarbakır’da yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren ve istihdam alanında oldukça geniş bir kitleye hitap eden Celal Dengiz, aynı işlevselliğini siyaset arenasında da sürdürüyor. Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığına M. Şerif Aydın’ın seçilmesi ile birlikte il teşkilat yönetiminde yer alan Celal Dengiz, çok kısa bir süre zarfından ortalama 5 köy ahalisi ile yüz yüze görüşmeler yaptı. Dengiz’in yaptığı görüşmeler neticesinde seçmen sayısı 2 bin 400 olan 5 köyün katılımcıları bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ı görmek için topluca Diyarbakır’a geldi. Yaşadıkları köylerde bugüne kadar Ak Parti’ye ciddi oranda oyların çıkmadığına vurgu yapan köy sakinleri uzun zamandan bu yana kendilerini ziyaret edilmediğini belirterek Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Celal Dengiz’in kendilerini sürekli ziyaret ederek aydınlatıp sıkıntılarının çözümü noktasında lokomotif olduğunu söyledi. Kuzucuk köyü sakinlerinden Eyüp Gürkan, bugüne kadar köylerine uğrayan veya ziyaret edenlerin olmadığını belirterek, “Celal Dengiz bizim bölgenin evladı olması hasabiyle sorunlarımızı çok yakından bilmektedir. Bizleri defalarca ziyaret ederek Ak Parti’nin amac ve gayelerini anlattı. Bizlerde yaptığı konuşmalardan ve süreç içersinde köylerimize getirdiği hizmetlerden ötürü Cumhurbaşkanımızı görmek ve ona teşekkürlerimizi sunmak için geldik. Bundan sonra Ak Parti ailesi ile birlikteyiz” dedi.

Eğriçam köyünün eski muhtarlarından Seydo Alak, köylerinin 3 bin nüfuslu 700 seçmeni olduğunu dile getirerek "Celal Dengiz bizleri sürekli ziyaret ederek Ak Partiyi anlattı. İşin doğrusu bu güne kadar köyümüze bir kamyon çakıl bile dökülmemişti. Celal beyin bizleri ziyareti Ak Parti namına bizlere umut oldu. Biz kendisine inanıyoruz. Bu nedenle de bu gün cumhurbaşkanımızı görmeye geldik” diye konuştu.

Yenice Mahalle Muhtarı Celal Gövür de kendilerine ilgili ve alaka gösteren Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Celal Dengiz’in kendilerini ikna ederek Ak Parti saflarına kattığını söyledi.

Ak Parti İl Başkanı Celal Dengiz ise Ak Parti lideri Recep tayip Erdoğan’a çok büyük bir sevgi ve saygı beslediğini belirterek Türkiye’nin kurtuluş reçetesinin Ak Parti’de olduğunu ve bu anlamda aralıksız olarak çalışmalarına devam edeceğini beyan etti.

Kayapınar Belediyesi Özel kalem Müdürü Veysel Sert ise Ak Partiye daha önce oy kullanmamış olan ama geçte olsa Ak Parti ailesine katılan vatandaşlarla yakından ilgilenerek bilgilendirmeler yaptı. Bir belediye çalışanı olarak köprü olacağını da deklere eden Sert, köy sakinleri ile yakın ilişkiler geliştirdi.