Cizre’ye Uzak Doğu sporları salonu yapılacak
CİZRE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ ABDÜLHAKİM SELİMOĞLU, MİLLİ ANTRENÖR ZAHİT SEVİNİK, MİLLİ SPORCU VE ANTRENÖR CUDİ ÇELİK İLE KİCK BOKS AVRUPA ŞAMPİYONU MEDENİ ÇELİK, KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DAVUT SİNANOĞLU’NU MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Uzak Doğu sporları salonu yapımı için girişimlere başlandı.
Cizre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdülhakim Selimoğlu, milli antrenör Zahit Sevinik, milli sporcu ve antrenör Cudi Çelik ile kick boks Avrupa Şampiyonu Medeni Çelik, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Gençlik Spor İlçe Müdürü Selimoğlu, Kaymakam Sinanoğlu’na Cizre’de yapılacak olan projelerle ilgili bilgi verdi. Kaymakam Sinanoğlu, Cizre Belediyesinin her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu ve projelere destek vereceğini belirtti. Kaymakam Sinanoğlu, bu kapsamda amatör sporcuların belediye tarafından destekleneceğini, milli sporculara uluslararası karşılaşmalara hazırlanmaları için gerekli ihtiyaç ve desteğin yapılacağını, ayrıca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile Cizre Belediyesinin ortak girişimiyle Cizre’de Uzak Doğu sporları salonu yapılacağını belirterek, milli antrenör ve sporculara spor hayatında başarılar diledi.
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|8
|10
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|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
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|7
|5
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|3
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|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
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|7
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|13
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|7
|13
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|12
|7. Aston Villa
|6
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|9. Arsenal
|7
|12
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|7
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|10
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|7
|8
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|7
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|5
|17. Fulham
|7
|4
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|3
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|7
|1
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|1
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|1. Real Sociedad
|8
|17
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|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
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