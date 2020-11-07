banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Göbeklitepe'de balona izin çıktı
Göbeklitepe'de balona izin çıktı
27 yıl sonra af diledi! Cem Boyner'i duygulandıran mektup...
27 yıl sonra af diledi! Cem Boyner'i duygulandıran mektup...
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak!
Meteoroloji'den uyarı! Şiddetli sağanak!
Timur Selçuk'un son görüntüleri: 'Allah'a emanet olun'
Timur Selçuk'un son görüntüleri: 'Allah'a emanet olun'

Canlı heykeller korona virüse karşı uyardı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI SANATÇILARI, KORONA VİRÜSE (COVİD-19) KARŞI ALINACAK ÖNLEMELERE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA CANLI HEYKEL PERFORMANSI SERGİLEDİ.

DİYARBAKIR 07.11.2020, 18:36
2
Canlı heykeller korona virüse karşı uyardı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçıları, korona virüse (Covid-19) karşı alınacak önlemelere dikkat çekmek amacıyla canlı heykel performansı sergiledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalar yürüten Şehir Tiyatroları sanatçıları, canlı heykel performansıyla korona virüs’e karşı alınacak önlemlere dikkat çekti. Forum AVM’de düzenlenen etkinlikte sanatçılar korona virüs salgınında görev yapan sağlık çalışanları, temizlik görevlileri ve günlük hayattaki vatandaşları temsil eden figürleri sergiledi, gerek kalmadıkça dışarıya çıkılmaması ve uyarıların dikkate alınması betimlendi.

Maske, mesafe ve hijyene vurgu yapıldı

Korona virüs salgınından korunmak için önem taşıyan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat çeken sanatçılar, izleyenlerin beğenisini kazandı. Vatandaşlar performans sergilenirken sanatçılarla hatıra fotoğrafı çekti. Canlı heykel performansı, korona virüse dikkat çekmek için 8 Kasım Pazar günü Ninova AVM’de, 14 Kasım Cumartesi günü ise Ceylan Karavil AVM’de 15:00 ile 16:00 saatleri arasında sergilenecek.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
kapalı
banner378