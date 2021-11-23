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Bu evde yürekleri sızlatan bir dram var

Yaşadığı rahatsızlık sonucu 19 yıl önce iki ayağını da kaybeden ve tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşamını devam ettiren 56 yaşındaki Eşref Öztek’in evine misafir olan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ailenin yaşadıkları sorunların çözümü için çalışma başlattı. Zor durumdaki aileye ayni ve nakdi destek sağlayan Başkan Beyoğlu, ”Son 19 yılda güçlü sosyal devlet olma adına tarihi adımlar atan devletimiz hiçbir vatandaşını yalnız bırakmaz ve mağdur etmez. Bu kardeşimizin yaşadıklarına çok üzüldük. İlgili kurumlarla görüşerek kendisine yardımcı olacağız inşallah” diye konuştu.

DİYARBAKIR 23.11.2021, 10:48
Bu evde yürekleri sızlatan bir dram var

Yaşadığı rahatsızlık sonucu 19 yıl önce iki ayağını da kaybeden ve tekerlekli sandalyeye mahkum olarak yaşamını devam ettiren 56 yaşındaki Eşref Öztek’in evine misafir olan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ailenin yaşadıkları sorunların çözümü için çalışma başlattı. Zor durumdaki aileye ayni ve nakdi destek sağlayan Başkan Beyoğlu, ”Son 19 yılda güçlü sosyal devlet olma adına tarihi adımlar atan devletimiz hiçbir vatandaşını yalnız bırakmaz ve mağdur etmez. Bu kardeşimizin yaşadıklarına çok üzüldük. İlgili kurumlarla görüşerek kendisine yardımcı olacağız inşallah” diye konuştu.

Beyoğlu’na gösterdiği yakın ilgi ve destek için teşekkür eden Öztek, yüzde 95 engelli raporu olmasına rağmen bakıcı maaşı bağlanmadığını dile getirerek sorununun çözümü için yetkililerden destek istediğini kaydetti. Bağlar Şeyh Şamil Mahallesinde ikamet eden Eşref Öztek, 19 yıl önce amansız bir hastalığa yakalandı. Ailesinin verdiği bilgiye göre vücudunda meydana gelen yaralar nedeniyle hastaneye giden talihsiz vatandaş, hastalığın yayıldığının belirtilmesi üzerine iki ayağını da kaybederek tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamak zorunda kaldı. Tam 19 yıldır eşi tarafından bakılan 56 yaşındaki Öztek, 4 çocuk babası ve devletin verdiği sosyal destekler dışında gelirleri yok. En büyük arzusu ise kendisine bakıcı ya da bakıcı maaşı verilmesi.

Öztek ailesinin daveti üzerine eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte eve misafir olan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gördüğü manzara karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Hastaya moral ve teselli veren Başkan Beyoğlu, aileye ayni ve nakdi destek vereceklerini açıkladı. Beyoğlu, Öztek’in diğer kurumların sorumluluk alanına giren sorun ve taleplerinin yerine getirilmesi için de gerekli görüşmelerde bulunacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını aileye ileten Beyoğlu, ”Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal devlet atılımları son 19 yılda gerçekleşti. Devletimiz ve hükümetimiz tüm imkanlarıyla sizler gibi desteğe muhtaç vatandaşların yanındadır. Taleplerinizin yerine getirilmesi hususunda elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yaşadığı hastalık sonucu iki ayağını kaybettiği için hayatının karardığını belirten Eşref Öztek, eşinin fedakarlığı sayesinde yaşama tutunduğunu söyledi. Yüzde 95 sakat raporu olduğunu belirten Öztek, ”Durumumu gördünüz. Eşim olmasa ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Bakıcı hizmeti veya ücreti verilirse bizim için çok iyi olur. Buna çok ihtiyacımız var. Bu konuda yetkililerden destek istiyoruz. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar. Evimize kadar gelerek destek olan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Mütevazi kişiliği ile kalpleri fetheden başkanımızdan Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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