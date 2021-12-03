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Bölgenin genç CEO’su Elaldı: “Gençlik var ise umut her zaman vardır”

Diyarbakır’ın kurtuluş reçetesinin gençlikten geçtiğine, bölgenin üretim, istihdam ve turizmle bir yerlere geleceğine vurgu yaparak dezavantajlı gurupların ve gençlerin topluma kazandırılması noktasında özel çalışmalar yapılması gerektiği söyleyen bölgenin en genç CEO’su Ömer Elaldı, gençlere yönelik yaptığı çalışmalar ve istihdama kazandırma projelerini devam ettiriyor.

DİYARBAKIR 03.12.2021, 11:18
Bölgenin genç CEO’su Elaldı: “Gençlik var ise umut her zaman vardır”

Diyarbakır’ın kurtuluş reçetesinin gençlikten geçtiğine, bölgenin üretim, istihdam ve turizmle bir yerlere geleceğine vurgu yaparak dezavantajlı gurupların ve gençlerin topluma kazandırılması noktasında özel çalışmalar yapılması gerektiği söyleyen bölgenin en genç CEO’su Ömer Elaldı, gençlere yönelik yaptığı çalışmalar ve istihdama kazandırma projelerini devam ettiriyor.

Genç nüfus yoğunluğu dinamizmi olumsuz yönde kullanmaya çalışan kesimlerin varlığı ile ilgili yerel yönetim olarak kendi çerçevelerinde sokaktaki dezavantajlı gençleri kazanmaya yönelik çalışmalar yapan bölgenin en genç CEO’su ünvanına sahip Ömer Elaldı, gençleri meslek sahibi yapmaya büyük gayret sarf ediyor. Özellikle şehrin en yoğun semtlerinde ve belli, belirsiz arayışlar içinde olan gençleri kazanmak ve hayata katmak adına gayret sarf eden 25 yaşındaki Elaldı şu ana kadar çok sayıda genci uçurumların kenarından, kıyısından çekip alarak kendi şirketlerinde meslek sahibi yaptı, hayata kattı, hatta bazılarının da evlenip yuva sahibi olmalarına katkı sundu.

“Geleceğimizin güvencesi gençlere sahip çıkmak gerek”

Kendisi gibi gençleri anlamak için sürekli empati kurduğunu belirten Ömer Elaldı Diyarbakır’da ağır sanayi veya fabrikalaşmanın çok yaygın olmadığını kaydetti. Elaldı, “OSB’miz var ama buda belli bir ölçekte istihdama katkı sunuyor ki bu yeterli değil. Birde Diyarbakır özelinde kalifiye eleman yetiştirilmesi noktasında da yeterli bir envantere sahip değiliz. Bu minvalde konuyu ele alırsak ilimizde yaşayan gençlerimizin kalifiye özelliklere haiz olmamalarından kaynaklı olarak iş bulamamaları da kaçınılmaz oluyor. Birçok gencimiz olağanüstü zekaya ve yeteneğe sahip olmalarına rağmen bu cevherleri işleyebilecekleri alanlardan yoksun. Yaşadığımız coğrafyada çok fazla alternatifleri olmayan gençler ya göç edip başka illere gidiyorlar ya da kalıp kaderlerini yaşıyorlar ki birçoğu geleceğe meçhul gözüyle bakıyor. İşte tam da bu noktada benim misalim gençlerimize bir şekilde ulaşmaya çalışıyor ve onlara meslek edindirme gayretimizi sunuyorum. Bu anlamda şu ana kadar onlarca genç kardeşimiz tatlıcılığı, pastacılığı ve garsonluğu öğrenmiş, evlerine ekmek götürüyor durumdalar. Bu kardeşlerimize bir nebzede olsa katkı sunmak en insani görevimizdir” dedi.

“Gençlere ve öğrencilere yönelik çalışmalarım olacak”

Diyarbakır’ın kurtuluşunun genç jenerasyonun kalifiye ve kaliteli bir biçimde yetişmesinden geçtiğine dikkat çeken Elaldı konuşmasına şöyle devam etti:

"80’li, 90’lı yılları pek hatırlamıyorum ama büyüklerimizin anlattığı kadar bir kuşağın neleri başarabileceğini veya neleri kaybedebileceğini yakından öğrendim. İşte geçmişte yaşanan ve gençlerin gelişiminin önündeki en büyük engel olan o kara, gudubet günlerin yerine daha aydınlık ve umut dolu bir gelecek için biz gençler büyük önem arz ediyor. Bu nedenledir ki gençlik ortak geleceğimizin teminatıdır. Bu minvalde herkesin yeni jenerasyona sahip çıkması ve gelişimi için fedakarlıklar yapmaları gerekmektedir. Şahsım şirketler gurubumuzda bu sosyal sorumluluğu yerine getirmekteyiz ve bundan sonra da çok daha çalışmalarımızı hızlandıracağız. Gençlik var ise umut her zaman vardır”.

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