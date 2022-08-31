Bismil’de ’huzur uygulamasında’ 25 gözaltı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde son iki haftada gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince ilçe genelinde 15-30 Ağustos’ta huzur ve güven uygulaması yapıldı. Uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişi ile 12 şüpheli gözaltına alındı. Uygulamalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 281,24 gram esrar, 28,55 gram metamfetamin ve 65 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.