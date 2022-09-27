Bismil’de 22 kilometrelik asfalt çalışması başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Bismil ilçesinde devam eden asflat çalışmaları denetledi.

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşların güvenli ve konforlu bir ulaşım ağından yararlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Genel Sekreter Abdullah Çiftçi, Bismil ilçesini ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çiftçi, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince ile birlikte yaptığı denetimde ilgili birim amirlerinden çalışmalarla hakkında bilgi aldı. Ardından İstasyon Caddesi ve Dumplupınar Mahallesinde yapılan asfalt çalışmalarını kontrol eden Çiftçi açıklamalarda bulundu. Çiftçi, “Bismil merkezde Büyükşehir Belediyesi ve Bismil Belediyesi işbirliğiyle 50 bin ton yaklaşık 22 kilometre sıcak asfalt çalışması başladı. Bismil tarihindeki en büyük asfalt serimini gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun Bismil” dedi.