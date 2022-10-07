Binada yangın çıktı, Başkan Beyoğlu ev sakinlerini yalnız bırakmadı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Mahalledeki ev ziyaretleri sırasında olayla karşılaşan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, söndürme faaliyetlerinde bulunan itfaiye ekipleri ve olaydan etkilenen binanın sakinleriyle görüştü.

Bağlar 5 Nisan Mahallesi’nde meydana gelen yangın, çevrede korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. 703. Sokak’ta bulunan Mervan Apartmanı’nın girişinde yaşandı. Mahallede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hüseyin Beyoğlu, olay yerine gelerek Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yürüttüğü söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Sevindirici olan tarafın olayda cana zarar gelmemesi olduğunu belirten Başkan Hüseyin Beyoğlu, "Öncelikle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kimsenin zarar görmemiş olması sevindirici olan taraf. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale etti. Biz de hemen buraya geldik. Çok şükür kısa zamanda söndürüldü. Bir daha böyle olayların yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı dikkatli ve itidalli olmaya davet ediyoruz" dedi.