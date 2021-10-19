Bedensel engelli antrenörü Erol Taş, korona virüse yenik düştü

Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Takım Antrenörü Erol Taş, korona virüs hastalığına yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören Taş, hastanede hayatını kaybetti.

Diyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı ve Takım Antrenörü olan Erol Taş, korona virüs hastalığına yakalandı. Bir süre evde tedavisi devam eden Taş, daha sonra durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı. Burada yaşam destek cihazına bağlanan Taş, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Taş’ın cenazesinin işlemlerin ardından toprağa verileceği öğrenildi.