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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz
Bayramın ikinci gününde de kısıtlama Diyarbakır’da devam ediyor
Diyarbakır’da Ramazan Bayramının ikinci gününde de sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.
DİYARBAKIR 14.05.2021, 13:38
Diyarbakır’da Ramazan Bayramının ikinci gününde de sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır’da da 29 Nisan saat 19.00 itibariyle başladı. 17 günlük tam kapanmanın 15’inci gününün Ramazan Bayramına denk gelmesiyle kent genelinde sessizlik hakim oldu. Polis ekiplerinin denetimleri devam ederken sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ise cezai işlemler uygulandı.