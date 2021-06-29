Başkan Türkmen “Millet Bahçesi ile Bismil önemli bir esere kavuşacak“

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Vedat Aydın parkında yapımı devam eden Millet Bahçesi çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Millet Bahçesi çalışmaları hakkında bilgiler alarak projenin hangi aşamada olduğunu inceledi. Bismil Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Millet Bahçesinin altyapı ve üst yapı çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Türkmen, projenin tamamlanmasıyla Bismil’in önemli bir esere kavuşacağını dile getirdi. Başkan Türkmen, Millet Bahçesinin 1. etabı olan Vedat Aydın parkının içerisinde mesire alanları, çocuk oyun alanları, sosyal donatı alanları, bisiklet parkuru, macera parkı, yürüyüş yolları ile vatandaşların rahatça vakit geçirebilecekleri alanları barındıracak olan Millet Bahçesinin yapımına hızla devam ettiğini kaydetti. Projenin bitmesiyle birlikte ilçeye güzellik katacağını belirten Başkan Türkmen, “ Burada uygulayacağımız proje ile ilçemizin güzelliğine güzellik katacağız. Vatandaşlarımız aileleri ile birlikte güzel zaman geçirebilecekleri bir mekan haline getireceğiz” dedi.