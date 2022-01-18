Başkan Beyoğlu’ndan ekiplere ‘bu gece uyumak yok’ talimatı

Diyarbakır’da, gün içerisinde başlayan kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi için Bağlar Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve kırsalda meteoroloji raporu dikkate alınarak önlem alındı.

Sahada görev yapacak ekiplerle kar yağışı altında toplantı yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu gece uyumak yok diyerek teyakkuzda olduklarının talimatını verdi. Belediyenin Şehit Polis Atakan Arslan hizmet binasında görev için sahaya çıkmaya hazırlanan kar temizleme ekipleriyle bir araya gelen Başkanı Beyoğlu, toplam 148 yerleşim yerinden oluşan ilçede vatandaşların mağdur olmaması için talimatlar verdi.

Başkan Beyoğlu, 24 araçlık filo ve uzman personel ile teyakkuzda olacaklarını dile getirdi.

Geçmiş yıllardaki başarılı çalışmalardan dolayı bu konuda deneyim sahibi olduklarını belirten Beyoğlu, "Kar, bereket ve can suyudur. Yüce rabbimizin rahmeti ve bereketidir. Kuraklık tehlikesinin konuşulduğu bu dönemde kar yağışını özlemle bekliyorduk. Bizim görevimiz vatandaşlarımızın ulaşımda mağdur edilmesinin önüne geçmektir. Bunun için önlemlerimizi aldık. Allah’ın izniyle 24 saat sahada olarak bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.