Başkan Beyoğlu, vatandaşların evlerine misafir oluyor

Gönül ve sosyal belediyeciliği alanlarındaki başarılı çalışmaları nedeniyle kısa sürede ilçe halkının yakın ilgisi ile karşılaşan Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlardan gelen ‘mahallemize ve evimize misafir olun’ davetlerine yetişmek için zamanla yarışıyor.

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mesaisinin büyük bir bölümünü özel cep telefonu numarasını verdiği ve davet üstüne davet aldığı vatandaşların sorun ve taleplerini çözmeye harcıyor. “Herkese cevap veriyoruz. Cevap veremediklerimize de sonradan biz dönüyoruz” diyerek bu yoğunluğu ve vatandaşla kurduğu gönül bağını anlatan Başkan Beyoğlu, kimi zaman yoğun talepten dolayı zamanın yetmediğini kaydetti. Sadece Bağlar’dan değil başka yerlerden de talepler geldiğini belirten Beyoğlu, vatandaşların kendisinden aldıkları sıcaklık ve sinerji nedeniyle mahalle ve evlerine davet ettiğini söyledi.

“İnsanlar, samimi olduğumuza kanaat getirdi”

Göreve geldikten sonra ayrım yapmadan her mahalle, her sokak ve her vatandaşa ulaşmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Beyoğlu, “İnsanlarımız bu sıcaklığı gördü. Bize rahatlıkla ulaşmaları için özel cep telefon numarasını verdim. Günün her saatinde, hatta gece bile arıyorlar. Belediye başkanlığı, koltukta oturup kapısını ve gönlünü vatandaşa kapatmak değildir. Bizim görevimiz insanlarımızın derdiyle dertlenmek, her koşulda yanlarında olmak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her fırsatta işaret ettiği ve bizim anlayışımızın da gereği olan husus budur. Telefonlarımız susmuyor. Bazen yetişmekte zorlanıyoruz ama insanımızın bu samimiyeti ve hoşgörüsü bizi mutlu ediyor” dedi.

“Bu samimiyet bize çok şey anlatıyor”

Beyoğlu, kendisini davet eden 3 aileye daha misafir oldu. Ev sahiplerinden Mehmet Sevinç, “İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Belediye Başkanımızı özel telefon numarasından ulaşarak davet ediyoruz ve o da böyle güler yüzlü gelerek bu samimiyeti gösteriyor. Bu görüntü çok şey anlatıyor” diye konuştu.

Başka şehirde yaşadıkları sorunlar yüzünden memleketleri Diyarbakır’a dönen Helvacı ailesi de Beyoğlu’nun davetini geri çevirmeyerek ziyaret ettiği aileler arasında yer aldı. Çeşitli sorunlar yaşayan aileye destek sağlayan Beyoğlu, sabır ve mücadele tavsiyesinde bulunarak, “Biz her zaman her koşulda sizlerin yanındayız” mesajını verdi.