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Başkan Beyoğlu, pazar yerlerini denetledi

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar İlçe Kaymakamı Yavuz Güner ile birlikte, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle bugün ve 15 Mayıs Cumartesi günü açık olan semt pazarlarında denetimlerde bulundu.

DİYARBAKIR 08.05.2021, 15:13
Başkan Beyoğlu, pazar yerlerini denetledi

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar İlçe Kaymakamı Yavuz Güner ile birlikte, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle bugün ve 15 Mayıs Cumartesi günü açık olan semt pazarlarında denetimlerde bulundu.

Körhat Mahallesi, Selahaddin Eyyubi Mahallesi ve Heskif Caddesi’nde hizmet veren pazar yerlerine çıkarma yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, pazar esnafı ve alış-veriş yapmaya gelen vatandaşlarla sohbet ederek Kadir Gecelerini tebrik etti. Fiyat araştırması yapan Beyoğlu ve Güner, sebze ve meyve fiyatlarının uygun olduğunu öğrenince bu durumdan duydukları memnuniyeti dile getirerek kurallara uyan esnafa teşekkür etti.

Beyoğlu ve Güner, vatandaşlara maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralları için uyarılarda da bulundu.
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