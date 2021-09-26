Başkan Beyoğlu çimlerin üzerinde bağdaş kurup kadınların taleplerini dinledi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağcılar Mahallesinde ziyaret ettiği bir sitenin bahçesinde kadınlarla alışılmışın dışında görüntülere sahne olan mini bir toplantı gerçekleştirerek belediyenin hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerini dinleyip iletilen sorunlarla ilgili talepleri not aldı.

Bağcılar Mahallesi önceden planlamadan bir siteyi ziyaret eden AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, burada dinlenen kadın ve çocuklarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini söyleyen Beyoğlu, çimlerin üzerinde bağdaş kurarak vatandaşlarla mini bir hizmet anketi yaptı. Belediye tarafından yapılan yerine getirilen hizmetlerden memnun olup olmadıklarını soran Beyoğlu, kadınların çeşitli sorunlara ilişkin taleplerini not alarak belediyenin ilgili birimlerine telefonla anlık talimatlar verdi. Beyoğlu, kendisine ilgi gösteren çocuklarla öz çekim yaptı. Çocuklara oyuncak hediye eden Beyoğlu, yaşlı ve hasta vatandaşların da dualarını alarak siteden ayrıldı. Göstermiş oldukları teveccühten dolayı vatandaşlara teşekkür eden Beyoğlu, "Kadirşinas halkımızın yüreğine dokunduğunuz zaman işte sizi böyle bağrına basıyor" dedi.