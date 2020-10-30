Başkan Beyoğlu, bakıma alınan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulundu
AK PARTİLİ BAĞLAR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN BEYOĞLU, DİYARBAKIR VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MÜNİR KARALOĞLU’NUN TALİMATIYLA GERÇEKLEŞEN İHALE AŞAMASINDAN SONRA ALTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANAN SAKARYA CADDESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu’nun talimatıyla gerçekleşen ihale aşamasından sonra altyapı yenileme çalışmalarına başlanan Sakarya Caddesinde incelemelerde bulundu.
Kış mevsimi öncesinde tamamlanması planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Beyoğlu, esnafla görüşerek sorun ve taleplerini dinledi. Diyarbakır’ın günlük alışverişte kalbi sayılan Sakarya Caddesinde yıllar sonra Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun girişimleriyle başlatılan altyapı modernize ve yenileme çalışmaları çevredeki esnaflar ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
“Sakarya Caddesi hak ettiği seviyeye gelecek”
Sakarya Caddesinin Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar Belediyesinin ortak çalışmasıyla ihya edileceğini belirten Başkan Beyoğlu, “Girişimlerimizle, Valimiz Münir Karaloğlu tarafından ihalesi tamamlanan Sakarya Caddesi sokak sağlıklaştırma ve cephe düzenlemesi çalışmaları, yaptığımız denetimler neticesinde hız kesmeden devam ediyor. Valimiz Münir Karaloğlu’na desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. İnşallah en kısa zamanda Sakarya Caddesi hak ettiği seviyeye gelecek. Böylece vatandaşımız ve esnafımız için sağlıklı bir ortamı meydana getirmiş olacağız” dedi.
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