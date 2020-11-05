Başkan Beyoğlu Ayzit ailesine verdiği sözü tuttu
AK PARTİLİ BAĞLAR İLÇE BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN BEYOĞLU, İKAMET ETTİKLERİ TEK GÖZLÜ EVDE YAŞADIKLARI MADDİ SORUNLARLA GÜNDEME GELEN AYZİT AİLESİNE ULAŞARAK GIDA VE TEMEL İHTİYAÇLARINI KARŞILADIKTAN SONRA ZİYARET SÖZÜNÜ DE YERİNE GETİRDİ.
AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ikamet ettikleri tek gözlü evde yaşadıkları maddi sorunlarla gündeme gelen Ayzit ailesine ulaşarak gıda ve temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ziyaret sözünü de yerine getirdi.
Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Ayzit ailesini yaşadıkları 5 Nisan Mahallesinde ziyaret eden Başkan Beyoğlu’nun yaklaşımı 3 çocuğu ile birlikte zor şartlarda yaşama tutunmaya çalışan Ayşe Ayzit’in yüzünü güldürdü. Ayşe Ayzit, “Çaresizlik içerisinde sesimizi duyurmaya çalıştık. Allah sizden razı olsun, duyarlı davranarak hem sahip çıktınız hem ziyaret ettiniz. Çok mutlu olduk” dedi.
Aile ile bir süre sohbet ederek moral veren Başkan Beyoğlu, “Milletimizin emrinde olmaktan ve onlarla dayanışma ruhu içerisinde olmaktan son derece mutluyuz” diye konuştu.