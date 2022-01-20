Bağlar Belediyesinden kırsal yerleşim yerlerinde kar temizleme seferberliği

Diyarbakır’da, yaşamı olumsuz etkileyen son 49 yılın en etkili kar yağışına karşı mücadelesini sürdüren Bağlar Belediyesi, ilçe merkezindeki yolları temizledikten sonra gece yarısından itibaren kırsal yerleşim yerlerine yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı.

Şu ana kadar 10’dan fazla kırsal yerleşim yerinin yolları yeniden ulaşıma açılırken, diğer bölgelerdeki çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğü bilgisi verildi. İlçe merkezindeki kar temizleme çalışmalarını tamamlayarak ulaşımın normale dönmesini sağlayan Bağlar Belediyesi, yağıştan sonra gece oluşan buzlanma ve don tehlikesine karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. İlçe merkezinde sorun kalmadığını belirten AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 24 araçlık ekiple kırsal bölgelere yoğunlaştıklarını açıkladı. Karacadağ bölgesinde kar yağışından dolayı kapanan yolların açılması için gece başlayan çalışmalar sonucu şimdiye kadar 10’dan fazla yerleşim yerinin ulaşım sorunu çözüldü. Gün içerisinde birçok yerleşim yerinde kar temizleme çalışmalarının başarıya ulaştırılarak yolların ulaşıma açılması bekleniyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen gece karanlığında çalışan ekiplerin çalışmalarına zaman zaman vatandaşlar da destek oluyor. Kar temizleme çalışmaları hakkında sürekli bilgi alan Başkan Beyoğlu, hafta sonunda yeniden başlaması beklenen kar yağışına karşı da tedbir alacaklarını kaydetti. Beyoğlu, “Arkadaşlarımız büyük bir gayret ve fedakarlıkla çalışıyor. İlçe merkezinde kar temizleme çalışması yaparak yolları ulaşıma açtıktan sonra don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptık. Kırsalda da yolları açmak için büyük çaba harcıyoruz. İnşallah kısa sürede bu işin üstesinden geleceğiz. Yeni kar yağışına karşı da hazırlıklarımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.