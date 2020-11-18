Bağlar Belediyesinden İzmir’deki deprem çalışmalarına teknik destek

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, İzmir’de 30 Ekimde meydana gelen depremle ilgili hasar tespit çalışmalarına teknik destek veriyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında Elazığ’da meydana gelen depremin yaralarını sarmak için sunmuş olduğu teknik imkanlar ve personel desteği ile dikkat çeken Bağlar Belediyesi, bu kez de İzmir’de 30 Ekimde meydana gelen depremin ardından sahada yer alıyor. Depremin ardından harekete geçen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Fen işleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mühendis ve teknik personeli görevlendirerek İzmir’e gönderdi. Deprem mahallinde görev yapan mühendisler, hasar tespit çalışmalarına katılarak depremin yaralarını sarmak için seferber olan diğer kurumlarla beraber çaba harcıyor. Bağlar Belediyesi ekibinin şu ana kadar bir çok binanın enkaz çalışmalarını takip ederek hasar tespitinde bulunduğu ifade edildi.

"Bu süreci hep birlikte aşacağız"

Türkiye’nin bu acıyı yaşarken devletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yaraları sarmak için seferber olduğunu kendilerinin de imkanlarını harekete geçirmeyi vazife olarak gördüklerini kaydeden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, teknik personelin süreç tamamlanana kadar İzmir’de kalacağını söyledi. Beyoğlu, “Elazığ depreminde olduğu gibi İzmir’de de aziz milletimizin yanında ve emrindeyiz. Ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına katılarak sahada efor harcıyor. Biz bunu ülkemize ve milletimize karşı vicdani bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Devletimiz bundan önceki afetlerde olduğu gibi burada da yaraları en kısa zamanda saracak ve vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilecektir. Böyle zamanlarda birlik ve beraberlik halinde hareket etmesini çok iyi bilen bir milletiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet dileyerek, maddi ve manevi olarak etkilenenlere de dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz” dedi.