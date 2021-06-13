Bağlar Belediyesinden engelli ve yaşlı vatandaşlara ulaşım hizmeti

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, engelli ve yaşlı vatandaşlar için önemli bir hizmeti hayata geçirdi. Engelli ve yaşlı vatandaşların ulaşımını sağlamak üzere hazırlanan araç, ilçe sokaklarında görev yapmaya başladı.

AK Partili Bağlar Belediyesi, sosyal ve gönül belediyeciliğinde fark oluşturmaya devam ediyor. Engelli ve yaşlı vatandaşların ulaşım hizmeti belediye tarafından temin edilip özel olarak hazırlanan araç tarafından sağlanacak. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun bu hizmet ile engelli ve yaşlı vatandaşlara verdiği değeri ortaya koyduğunu belirten vatandaşlar, anlamlı ve örnek davranış için teşekkür etti. Aracın günün 24 saati hizmet vereceğini belirten Başkan Beyoğlu, ’’Göreve geldiğimizden bu yana 26 aydır Bağlar sokaklarındayız. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ne zorluklar yaşadığını bizzat görüyoruz. Bir nebze de olsa rahatlamaları için bu aracımızı hazırlayarak hizmetlerine sunduk. Her şey milletimizin huzuru ve refahı için’’ dedi.