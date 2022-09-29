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Bağlar Belediyesinde yol çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’da Bağlar ilçesinde üst yapı güçlendirme ve asfalt çalışmaları belediye ekipleri tarafından devam ediyor.

DİYARBAKIR 29.09.2022, 15:57
Bağlar Belediyesinde yol çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır’da Bağlar ilçesinde üst yapı güçlendirme ve asfalt çalışmaları belediye ekipleri tarafından devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar Mahallesi Demetevler bölgesinde, Alatosun ve Kırkkoyun mahalleleri ile Hasanağa mezrasında yeni yaşam alanlarına yol kazandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlardan gelen taleplerin ivedilikle yerine getirildiği belirtti. Mart ayında havaların ısınmasıyla başlayan çalışmaların kararlı bir şekilde sürdürüleceğini dile getiren Beyoğlu, gelen talepler üzerine yeni yerleşim alanlarının yol sorununun giderildiği, ulaşıma açılan yolların asfaltlanmasıyla kış ayları öncesi vatandaşlara rahat bir nefes aldırdıklarını aktardı.

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