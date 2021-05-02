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Bağlar Belediyesi tam kapanmada da hizmeti aksatmıyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçenin uzun yıllara dayanan altyapı sorunlarını çözmeye devam ederken, kırsal bölgelerde ve merkezde 9 mahallede vatandaşların yaşam kalitesini artıran hizmetleri hayata geçirdi.

DİYARBAKIR 02.05.2021, 11:13
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Bağlar Belediyesi tam kapanmada da hizmeti aksatmıyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçenin uzun yıllara dayanan altyapı sorunlarını çözmeye devam ederken, kırsal bölgelerde ve merkezde 9 mahallede vatandaşların yaşam kalitesini artıran hizmetleri hayata geçirdi.

Merkezde 5 Nisan Mahallesi’nde asfalt serimi gerçekleştirilirken, kaldırım ve ara sokaklarda ise parke taşı yenileme çalışması yapılarak ulaşım elverişli hale getirildi. Merkez Alipıınar, Kaynartepe ve Yeniköy mahallelerinde kullanılamaz hale gelen kaldırım ve parke taşları yenilenirken, kırsal Uzunbahçe, Karahan,Yukarı Molla Ali, Sakallı, Buyuransu mahallelerinin bazı bölgelerinde ise yeni hayata geçen yerleşim yerlerine yeni yollar kazandırılarak ulaşım konforlu hale getirildi.
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