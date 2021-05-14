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Bağlar Belediyesi kısıtlamada caddeleri dezenfekte etti

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, bayram sonrasında başlaması planlanan kontrollü normalleşmeye hazırlık yapmak için cadde ve sokakları deterjan ve antiseptik solüsyon içeren maddelerle sulama yaparak salgına karşı dezenfekte etti.

DİYARBAKIR 14.05.2021, 13:38
Bağlar Belediyesi kısıtlamada caddeleri dezenfekte etti

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, bayram sonrasında başlaması planlanan kontrollü normalleşmeye hazırlık yapmak için cadde ve sokakları deterjan ve antiseptik solüsyon içeren maddelerle sulama yaparak salgına karşı dezenfekte etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler bayramın ilk gününde birçok cadde ve sokakta iş başındaydı. 17 günlük kısıtlama sonrası planlanan normalleşme öncesi, bayram süresince ilçedeki 40 caddenin her gece yıkanarak dezenfekte edileceği belirtildi. Çevre dostu araçlar eşliğinde yapılan çalışmalar çevrede yaşayan vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
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