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Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencileri ve ailelerini sevindirdi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 60 çocuğa giysi desteğinde bulundu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ailelere ayrıca ayni destek sağlayarak yüzlerini güldürdü.

DİYARBAKIR 17.09.2021, 18:00
Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencileri ve ailelerini sevindirdi

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 60 çocuğa giysi desteğinde bulundu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte ailelere ayrıca ayni destek sağlayarak yüzlerini güldürdü.

Diyarbakır’da gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği uygulamalarıyla öne çıkan Bağlar Belediyesi, bir kez daha ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Göreve geldiği günden beri dar gelirli ailelerin umudu haline gelen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu kez de yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla aralarında öğrencilerin de bulunduğu çocukların ve ailelerinin yüzünü güldürdü. Bağlar Belediyesi ek hizmet binasında düzenlenen törene Başkan Beyoğlu’nun yanı sıra eşi Dürdane Beyoğlu, aileler ve çocuklar katıldı.

“Milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz”

Aileler ve çocuklarla sıcak ve samimi bir ortamda geçen sohbetler gerçekleştiren Başkan Beyoğlu, kendilerini her zaman halkın hizmetkarı olarak görüp toplumun her kesiminin taleplerine karşılık vermeye çalıştıklarını söyledi. Beyoğlu, “Bu çocuklar okuyup bu millete ve ülkeye hizmet edecek. Bize düşen onlara ve ailelerine her konuda destek olmaktır. İhtiyaç sahiplerini tespit ederek çeşitli desteklerde bulunuyoruz. Bugün de yavrularımıza giyim desteğinde bulunarak ihtiyaçlarını bir nebze gidermeye çalıştık. Belediye olarak bu duruşumuz bundan sonra yeni çalışmalarla devam edecektir” diye konuştu.

Annelerden teşekkür mesajları

Çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunup tek tek ilgilenen Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti, çocuklarla hatıra resimleri çekti. Uzatılan destek eli aileler tarafından memnuniyetle karşılandı. Çocuklarıyla beraber alandan mutlu ayrılan anneler, “Belediye Başkanımızın alçak gönüllü olduğunu ve her fırsatta ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu biliyorduk. Bugün buna bir kez daha şahit olduk. Başkanımıza ve hayırseverliğiyle takdir kazanan eşine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

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