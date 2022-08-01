Bağlar Belediyesi, 2019’dan beri 500 yakın metruk yapı yıktı

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, 16 yapıyı daha ortadan kaldırdı. Belediyenin 2019 yılından bu yana temizlediği harabe yapı sayısı 500’e yaklaştı.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana kararlılıkla sürdürdüğü metruk yapılarla mücadelede önemli adımlar atmaya devam ettiği belirtildi. Vatandaşların şikayeti üzerine belediye ve ilgili kurumların yaptığı inceleme sonucu belediye encümen kararıyla yıkım kararı alınan 9 farklı mahalledeki 16 yapının daha yıkımı başarıyla gerçekleştirdi. İş makinaları ve yapı kontrol ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkımlarla Körhat, Kaynartepe, Fatih, 5 Nisan ve Şeyh Şamil Mahallelerinde 2’şer, Muradiye Mahallesi’nde 3, Mevlana Halit, Alipınar ve Yunus Emre Mahallelerinde 1’er olmak üzere vatandaşların yoğun şikayetlerine konu olan yapılar temizlendi.

Suç unsurlarının mekanı haline gelen harabe yapıların çocuklar başta olmak üzere aileler için tehdit oluşturduğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bugüne kadar 500’e yakın yapıyı temizleyerek bu riski ortadan kaldırdıklarını ifade etti.