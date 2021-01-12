Bağcılar yeni yollarla gelişiyor

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, modern mimarisi ve yeni yaşam alanlarıyla günden güne gelişerek büyüyen Bağcılar Mahallesinde hayata geçirdiği yeni yollarla ulaşıma rahat nefes aldırıyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı 150 bin nüfuslu Bağcılar Mahallesi modern mimarinin ön plana çıktığı yeni yaşam alanlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bağlar Belediyesi, hummalı çalışmalarla yeni yollar kazandırarak vatandaşları elverişli ulaşım imkanlarına kavuşturuyor. Ahmet Kaya Caddesine 10 metre genişlik ve 400 metre uzunluk,15 metre genişlik ve 800 metre uzunluk, 12 metre genişlik ve 350 metre uzunluk ölçülerinde 3 yeni yol inşa edilerek tamamlandı.

"Ulaşımı güvenli ve huzurlu hale getiriyoruz"

Yeni yapılan yolları ilkbaharla birlikte asfaltlayacaklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaşam alanlarına yol ve altyapı hizmeti kazandırmak için samimi bir gayret ortaya koyduklarını söyledi. Beyoğlu, “İlçemizin her noktasına hizmet götürerek ulaşımı güvenli ve elverişli hale getiriyoruz. Bir hafta içerisinde üç yeni yol kazandırdık. Şehir içinde ve kırsalda birçok noktada yol yapım ve ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik hizmetlerimiz devam ediyor” dedi.