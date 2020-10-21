Araç sahiplerine periyodik bakım uyarısı
DİYARBAKIR'IN DİCLE İLÇESİNDE OTO BAKIM VE TAMİR İŞİ İLE UĞRAŞAN ABDULCABBAR HÜSEYİNOĞLU, BAKIMLARIN ZAMANINDA YAPILMAMASI DURUMUNDA ARAÇLARDA 25 BİN LİRAYA KADAR MASRAF ÇIKABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.
Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde oto bakım ve tamir işi ile uğraşan Abdulcabbar Hüseyinoğlu, bakımların zamanında yapılmaması durumunda araçlarda 25 bin liraya kadar masraf çıkabileceğini söyledi.
Mevsim değişikliğinde özellikle servis araçlarının bakımdan geçmesi gerektiğini belirten Hüseyinoğlu, aracın yağ kontrolünün yapılıp, gerektiğinde yağ değişiminin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Yağ değişiminin vaktinde yapılmaması durumunda aracın motorunun zarar görebileceğini kaydeden Hüseyinoğlu, yağla birlikte aracın kış aylarında antifiriz ölçümü ve gerekiyorsa değişimini yapılması gerektiğini vurguladı. Hüseyinoğlu, "Kış aylarında fren balataları ve lastik bakımlarının yapılması gerekiyor. Yağ bakımı zamanında yapılmazsa, kışın donmalara karşı antifiriz kullanılmazsa, masraflar çoğalabilir. Motor hasar gördüğü vakit, 7 bin ile 25 bin lira arasında masraf çıkabilir. Sürücüler zamanında periyodik bakımlarını 500 ile 600 lira arası bir maliyetle yapabilir. Özellikle öğrenci servis araçlarının yağ bakımı 6 ay ya da 10 bin kilometre arayla yapılması gerekiyor. Önümüz kış. Genel olarak aracın periyodik bakımlarının yapılması gerekiyor" dedi.
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