Amedspor turu Diyarbakır’a bıraktı

Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda golsüz berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, tur şansını pazartesi günü Diyarbakır’da oynanacak rövanş mücadelesine bıraktı.

TFF 2. Lig’de play-off çeyrek final ilk karşılaşmaları tamamlandı. Beyaz Grup’ta Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile golsüz berabere kalarak turu Diyarbakır’daki ikinci maça taşıdı. Müsabaka boyunca iki takım da etkisiz bir oyun ortaya koyarken, Amedspor zaman zaman yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Rövanş 16 Mayıs Pazartesi

Amedspor’un turu geçmesi için kazanması şart. Her türlü beraberlikte deplasman gol kuralı kalktığı için maç uzatmaya gidecek, uzatmada da sonuç değişmezse yarı finale yükselecek takımı seri penaltı vuruşları tayin edecek. Beyaz Grup’ta çeyrek finalin diğer maçında Karacabey Belediyespor, deplasmanda Isparta 32Spor’u 2-0 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00’de Bursa’nın Karacabey ilçesinde oynanacak.

Bilet satışları devam ediyor

Amedspor - Tarsus İdman Yurdu ve Karacabey Belediyespor - Isparta 32Spor eşleşmelerinde turu geçen takımlar yarı finalde karşılaşacak. Yarı final ilk maçları 20 Mayıs’ta, rövanşları da 24 Mayıs’ta oynanacak. Beyaz ve Kırmızı Grup’ta yarı finali geçen takımlar finalde karşı karşıya gelecek. Tarafsız sahada tek maç üzerinden yapılacak final mücadelesi 29 Mayıs’ta oynanacak. 1. Lig’e yükselen son takım belli olacak.

Amedspor - Tarsus İdman Yurdu maçının bilet satışları devam ediyor. Batı Tribünü 30 TL, Doğu Tribünü 20 TL, Kuzey Tribünü 10 TL ve Güney Tribünü 10 TL olarak satılıyor. Biletlere yoğun talep olduğu, pazartesi günü yeni bir seyirci rekoru kırılmasının beklendiği ifade edildi.