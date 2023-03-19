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Amedspor, Batman Petrolspor’a konuk olacak
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, yarın saat 14.00’te düşme hattından uzaklaşmak isteyen Batman Petrolspor’a konuk olacak.
DİYARBAKIR 19.03.2023, 15:43
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Amedspor, yarın saat 14.00’te düşme hattından uzaklaşmak isteyen Batman Petrolspor’a konuk olacak.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 27. haftanın kapanış maçı Batman’da yapılacak. Haftaya 44 puanla giren Amedspor, 28 puanlı Batman Petrolspor’a konuk olacak. Geçen haftayı galibiyetle kapatan iki takım da mutlak galibiyet hedefliyor.
Amedspor’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Eyüpcan Delibalta dışında sakat ve cezalı futbolcu yok.
İki takım arasında Batman Stadyumu’nda saat 14.00’da oynanacak maçı Tekirdağ bölgesi hakemi Mehmet Ali Özer yönetecek. Sezonun ilk yarısında Diyarbakır’da oynanan maçı Amedspor 2-0’lık skorla kazanmıştı.