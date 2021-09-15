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AFAD Diyarbakır, doğal afetlere karşı gönüllüleri eğitmeye devam ediyor

Diyarbakır AFAD müdürlüğü Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, müdahale hızı yüksek, ekipler ile organize bir şekilde çalışan AFAD gönüllülerini eğitmeye devam ediyor.

DİYARBAKIR 15.09.2021, 15:48
AFAD Diyarbakır, doğal afetlere karşı gönüllüleri eğitmeye devam ediyor

Diyarbakır AFAD müdürlüğü Afet ve Acil Durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, müdahale hızı yüksek, ekipler ile organize bir şekilde çalışan AFAD gönüllülerini eğitmeye devam ediyor.

Destek AFAD gönüllüsü seviyesine ulaşmaları için AFAD gönüllülerine, hafif arama kurtarma, ilk yardım, yangın ve insani yardım konularını içeren saha eğitimlerine katılan, yeni grup eğitimlerini uzman ekiplerden almaya devam ediyor, Diyarbakır’da toplam destek AFAD gönüllü sayısı son ekiple birlikte 166 kişiye ulaştı.

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak; "AFAD gönüllüsü olmayı talep eden gönüllülerimizin il müdürlüğümüzce düzenlenen faaliyet, eğitim ve tatbikatlarla yetkinliklerini artırmaya devam ediyoruz, AFAD ve gönüllülerinin katkılarıyla afet öncesi sırası ve sonrasında, toplumu afet ve acil durumlara karşı daha dirençli hale getirmek, afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak amacıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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